Доводят людей до смерти, – активист резко отреагировал на действия антивакцинаторов

Часть украинцев выступают против вакцинации от COVID-19, призывая и других к такой позиции. Однако они не понимают, что ставят под угрозу близких и родных.

Такое мнение высказал председатель Координационного совета благотворительной организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей в эфире 24 канала. По его словам, история с коронавирусом показала, какое большое количество людей никогда не вакцинировали себя и своих детей от других серьезных заболеваний.

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"Хуже всего, что они не понимают, что в опасности не только их здоровье. Они могут умереть от болезни, которую антивакцинаторы принесут домой. Это уже вопрос безответственности", – заверил Шерембей.

Он отметил, что каждый, кто заявляет о свободе выбора, забывает, что живет среди людей.

Это более риторический вопрос. Как вы думаете, какую ответственность должен нести человек, если он ложной информацией доводит человека до смерти? Он нарушил конституционное право на здоровье и жизнь, убеждая не вакцинироваться,

– заявил активист.

"Не вакцинироваться для себя – это одна история. Когда ты ставишь под риск других – это уже другое", – добавил Шерембей.

Почему существует много антивакцинаторов

По мнению Шерембея, это связано с тем, что крупные масштабные информационные компании десятилетиями формировали ненаучный взгляд на вакцину.

Распространяли мифы, сказки и прочую глупость. В какой-то момент люди твердо начали верить, что вакцина – это не та технология, которая может им спасти жизнь. Хотя это выглядит нелепо, потому что эти люди ходят к стоматологам, используют различные инъекции и якобы верят в медицину. Однако именно на вакцине спотыкаются. Дмитрий Шерембей Председатель Координационного совета БО "100% жизни"

Единственный способ борьбы с антивакцинаторскими настроениями – нести правильные знания людям и формировать новую позицию общества.

Вакцинация – это единственный эффективный способ преодоления пандемии COVID-19. Нужно вакцинировать не менее 70% взрослого населения, чтобы сформировать среди украинцев коллективный иммунитет.

Шерембей резко отреагировал на антивакцинаторские настроения: видео