Таку думку висловив голова Координаційної ради Благодійної організації "100% життя" Дмитро Шерембей в ефірі 24 каналу. За його словами, історія з коронавірусом показала, яка велика кількість людей ніколи не вакцинувала себе та своїх дітей від інших серйозних захворювань.

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"Найгірше, що вони не розуміють, що у небезпеці не лише їхнє здоров'я. Навколо них є люди, близькі та рідні. Вони можуть померти від хвороби, яку антивакцинатори принесуть додому. Це вже питання безвідповідальності", – запевнив Шерембей.

Він зазначив, що кожен, хто заявляє про свободу вибору, забуває, що живе серед людей.

Це більше риторичне питання. Як ви думаєте, яку відповідальність має нести людина, якщо вона неправдивою інформацією доводить людину до смерті? Вона порушила конституційне право на здоров'я і життя, переконуючи не вакцинуватися,

– заявив активіст.

"Невакцинуватися для себе – це одна історія. Коли ти ставиш під ризик інших – це вже інше", – додав Шерембей.

Чому існує багато антивакцинаторів

На думку Шерембея, це пов'язано з тим, що великі масштабні інформаційні компанії десятиліттями формували ненауковий погляд на вакцину.

Поширювали міфи, казки та іншу дурість. В якийсь момент люди твердо почали вірити, що вакцина – це не та технологія, яка може їм врятувати життя. Хоча це має безглуздий вигляд, бо ці люди ходять до стоматологів, використовують різні ін'єкції і нібито вірять у медицину. Однак саме на вакцині спотикаються. Дмитро Шерембей Голова Координаційної ради БО "100% життя"

Єдиний спосіб боротьби з антивакцинаторськими настроями – нести правильні знання людям і формувати нову позицію суспільства.

Важливо! Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб подолання пандемії COVID-19. Потрібно вакцинувати щонайменше 70% дорослого населення, щоб сформувати серед українців колективний імунітет.

Шерембей різко відреагував на антивакцинаторські настрої: відео