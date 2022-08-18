Не очень мне нравится, – руководительница Довженко-Центра назвала причину его ликвидации

Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Впрочем, этот процесс в итоге завершится ликвидацией учреждения.

Об этом 24 каналу рассказала исполняющая обязанности генерального директора Довженко-Центра Елена Гончарук. Она добавила, что реорганизация будет проходить в несколько шагов, и последним будет именно ликвидация.

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Реорганизация завершится ликвидацией

Гончарук рассказала, если внимательно ознакомиться с приказом Госкино, то станет понятно, что процесс реорганизации Довженко-Центра завершится его ликвидацией. Фактически, уничтожением Довженко-Центра как институции, которая почти 30 лет работает с украинским кинонаследием.

По ее словам, Госкино планирует проводить это в несколько шагов. Первый – передать все без исключения фильмы в Научный центр киноисследований Украины.

Никто не знает, чем этот институт раньше занимался. То есть, все полномочия по работе с фильмофондом, мы так понимаем, Госкино планирует передать именно этому учреждению,

– подчеркнула руководительница Довженко-Центра.

Она возмущена, ведь у Научного центра киноисследований Украины нет компетенции по работе с пленкой. И как они будут ее организовывать – точно неизвестно.

Реорганизация культурной коллекции ударит по имиджу Украины

Гончарук также считает, что реорганизация культурной коллекции может ударить по имиджу Украины. А коллекция Довженко-Центра сравнима с наследием Художественного музея, Исторического музея или библиотеки имени Вернадского.

"Это серьезный удар по имиджу Украины, которая сейчас борется за свою идентичность и с врагом, и на международной арене, доказывая свою субъектность", – подчеркнула Гончарук.

Причина ликвидации

У меня есть версия, почему это происходит, но она мне не очень нравится,

– отметила Гончарук.

По ее мнению, это шаг к тому, чтобы перевести институт в ручное управление и начать реализовывать свою политику. Она добавила: возможно, эта политика неплохая и эффективная, но в обществе ничего об этом неизвестно.

"Насколько я знаю, никаких стратегий развития киноотрасли или конкретно Довженко-Центра, как фильмофонда, до сих пор не существует", – подытожила Гончарук.

Гончарук о ликвидации Довженко-Центра: смотрите видео

Реорганизация Довженко-Центра: что известно