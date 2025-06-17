Несмотря на то, что в страну в этот день будет поступать воздух с северо-запада, он в основном будет хорошо прогреваться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
По данным синоптиков, 18 июня погоду в большинстве областей Украины будет определять поле повышенного давления, поэтому день пройдет без осадков. Однако на востоке страны будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, там возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.
По всей стране в течение дня будет хорошо прогреваться воздух, несколько меньше только в северных и восточных областях. Ночью температура будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, на юге страны – до +20 градусов тепла.
Зато днем столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов тепла, в северных и восточных областях – +21 – +26 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидается от +5 до +10 градусов тепла, тогда как днем – +19 – +24 градусов тепла.
Какая будет температура в областных центрах
- Киев +24...+26;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +26...+28;
- Тернополь +26...+28;
- Черновцы +26...+28;
- Хмельницкий +26...+28;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +26...+28;
- Житомир +23...+25;
- Винница +26...+28;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +26...+28;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +26...+28;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +23...+25.
Прогноз погоды в Украине на 18 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра