Но будет ли резкое потепление уже в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозировали, что 17 июня ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях будут идти небольшие кратковременные дожди. Также местами будут грозы.

Далее, 18 июня в большинстве областей уже без осадков. Только на Востоке и в Приазовье местами будет небольшой кратковременный дождь, гроза.

19 июня ночью без осадков, днем в Украине, кроме Юга, ожидается кратковременный дождь. Местами будет гроза.

В ближайшие трое суток ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +12 – +17 градусов, на побережье морей до +21. Днем +23 – +29 градусов, но 17 и 19 июня на Западе и Севере +20 – +25 градусов.

Поэтому резкого изменения погоды в Украине еще не будет. Жара и прекращение дождей в ближайшие дни не ожидается.

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Погода на 17 – 19 июня в Украине / Скриншоты с Укргидрометцентра

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Погода на месяц