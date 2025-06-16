Та чи буде різке потепління вже найближчими днями, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозували, що 17 червня вночі в західних, удень у північних, центральних і східних областях йтимуть невеликі короткочасні дощі. Також подекуди будуть грози.
Далі, 18 червня в більшості областей уже без опадів. Тільки на Сході й у Приазов'ї подекуди буде невеликий короткочасний дощ, гроза.
19 червня вночі без опадів, удень в Україні, крім Півдня, очікується короткочасний дощ. Місцями буде гроза.
У найближчі три доби вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +12 – +17 градусів, на узбережжі морів до +21. Удень +23 – +29 градусів, але 17 та 19 червня на Заході й Півночі +20 – +25 градусів.
Тож різкої зміни погоди в Україні ще не буде. Спека й припинення дощів найближчими днями не очікується.
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Погода на 17 – 19 червня в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Погода на місяць
До речі, в Укргідрометцентрі зазначали, що в червні стають активнішими грозові процеси. В Україні частіше спостерігаються град і шквали.
За прогнозом синоптиків, очікувана місячна кількість опадів 45 – 82 міліметрів, у Карпатах і подекуди на Прикарпатті 103 – 152 міліметри.
В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначала, що це десь від 80 до 120% від норми. Також наголошувала, що для літнього періоду завжди характерний нерівномірний розподіл опадів.
Середня місячна температура повітря у червні передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.