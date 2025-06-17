Попри те, що до країни в цей день надходитиме повітря з північного заходу, воно здебільшого добре прогріватиметься. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, 18 червня погоду в більшості областей України визначатиме поле підвищеного тиску, тому день мине без опадів. Проте на сході країни відчуватиметься вплив малоактивного атмосферного фронту, там можливі невеликі короткочасні дощі та грози.

По всій країні протягом дня добре прогріватиметься повітря, дещо менше лише у північних і східних областях. Вночі температура коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, на півдні країни – до +20 градусів тепла.

Натомість вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +29 градусів тепла, у північних та східних областях – +21 – +26 градусів тепла. У Карпатах вночі очікується від +5 до +10 градусів тепла, тоді як вдень – +19 – +24 градусів тепла.

Яка буде температура в обласних центрах

Київ +24...+26;

Ужгород +26...+28;

Львів +26...+28;

Івано-Франківськ +26...+28;

Тернопіль +26...+28;

Чернівці +26...+28;

Хмельницький +26...+28;

Луцьк +26...+28;

Рівне +26...+28;

Житомир +23...+25;

Вінниця +26...+28;

Одеса +26...+28;

Миколаїв +26...+28;

Херсон +26...+28;

Сімферополь +26...+28;

Кропивницький +26...+28;

Черкаси +26...+28;

Чернігів +23...+25;

Суми +23...+25;

Полтава +26...+28;

Дніпро +26...+28;

Запоріжжя +26...+28;

Донецьк +23...+25;

Луганськ +21...+23;

Харків +23...+25.



Прогноз погоди в Україні на 18 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру