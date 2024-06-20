Местные власти призывают киевлян быть осторожными и не пугаться громкого грома. Стоит указать, что в этот день кратковременные дожди ожидают по всей Украине, за исключением западных областей.
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Штормовое предупреждение
Метеорологи предупреждают, что уже утром с удержанием до конца суток 20 июня, в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность с кратковременным дождем, грозой.
По Киеву и области объявлен І уровень опасности, желтый.
Опасные метеорологические явления в Киеве / фото Укргидрометцентр
При этом температура в Киеве будет оставаться относительно высокой – на уровне +22...+24 градусов. Между тем по области днем будет +21...+26 градусов.
Правила безопасности во время непогоды
- Не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей столбами электросетей;
- Плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- Уберите с балконов и лоджий предметы, что не закреплены и могут упасть на улицу