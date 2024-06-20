Місцева влада закликає киян бути обережними та не лякатися гучного грому. Варто вказати, що цього дня короткочасні дощі очікують по всій Україні, за винятком західних областей.

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Штормове попередження

Метеорологи попереджають, що вже зранку з утриманням до кінця доби 20 червня, у Києві та області очікуються сильні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Прогнозується мінлива хмарність з короткочасним дощем, грозою.

По Києву та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища у Києві / фото Укргідрометцентр

При цьому температура у Києві лишатиметься відносно високою – на рівні +22...+24 градусів. Тим часом по області вдень буде +21...+26 градусів.

Правила безпеки під час негоди