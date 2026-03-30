Пригреет до +21, но есть нюанс: синоптик рассказал, как ухудшится погода в первую неделю апреля

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, однако атмосферные процессы будут меняться, небо все чаще будут затягивать облака. Ожидается увеличение количества осадков, местами они будут интенсивными.

На фоне поступления более прохладного воздуха температуры несколько снизятся. Об этом свидетельствует недельный прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на текущей неделе?

У понедельник, 30 марта, в большинстве областей прогнозируют дожди. В ночное время температура воздуха будет +6...+11 градусов, днем – +10...+15 градусов, в южных, центральных и восточных областях местами +16...+21 градусов.

У вторник, 31 марта, еще сохранится дождливая и облачная погода почти по всей Украине. В частности, а крайнем западе и в Карпатах осадки возможны в виде мокрого снега и дождя, также местами может возникать туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+11 градусов, днем синоптик прогнозирует +9...+15 градусов. В то же время на крайнем западе в течение суток столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов.

У среду, 1 апреля, в большинстве областей пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Существенных осадков не будет только в южной части. В то же время местами, согласно прогнозу синоптика, снова возможны туманы.

В ночные часы температура воздуха составит +5...+10 градусов, в дневное время ожидаются колебания в пределах +10...+16 градусов. В западных областях прохладнее – ночью будет 0...+5 градусов, в течение дня +5...+10 градусов.

У четверг, 2 апреля, во всех областях, за исключением центральных и восточных, будут дожди, местами они будут значительными. Согласно обнародованной информации, в Карпатах и на Прикарпатье возможен даже мокрый снег.

Температура воздуха в течение ночи будет колебаться в диапазоне +2...+7 градусов, в течение дня синоптик прогнозирует +10...+17 градусов, в западных областях показатели будут несколько ниже – +7...+12 градусов.

У пятницу, 3 апреля, в южных областях ночью будет сильный дождь, днем осадки распространятся на центральную и восточную части. В западных регионах специалист прогнозирует незначительный дождь, местами будет туман.

В Одесской области и в Крыму возможны порывы, скоростью до 20 метров в секунду. Температура ночью составит +6...+11 градусов, в западных областях будет 0...+5 градусов, в целом днем – +8...+13 градусов.

Что прогнозируют на выходные?

У субботу, 4 апреля, в большинстве областей Украины выпадет дождь, возможен туман. Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов, днем ожидается +8...+15 градусов, в восточных областях пригреет до +16 градусов.

У воскресенье, 5 апреля, в восточных областях возможны незначительные дожди, местами будет туман. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, в западных областях снижение до -2...+3 градусов, в целом днем +10...+15 градусов.

