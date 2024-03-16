Дождь с мокрым снегом снова накроют многие области Украины: какие и когда именно

В воскресенье часть областей Украины снова накроют дождь и мокрый снег. Синоптик сказал, где именно ждать осадков.

В каких областях будет дождливо, где будет снег, спрогнозировал Игорь Кибальчич. Также рассказал, будет тепло, или холод, передает 24 Канал.

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Где будут осадки

В течение воскресенья, 17 марта, в западных областях в течение ожидается дождливая погода. В Карпатах дождь с мокрым снегом. Ветер будет южный, с переходом днем на западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 3 – 8 тепла, днем 5 – 10 градусов. В Карпатах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 2 – 7 тепла.

Тем временем на Севере будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем и вечером пройдет дождь. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью 2 – 7 тепла, днем 6 – 11.

В центральной части – облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кое-где небольшой дождь, морось. Также местами туман. Ветер южный, 3 – 8 метров на секунду. Ночью 2 – 7 тепла, днем 7 – 12.

Ночью воскресенья на Юге осадки не ожидаются. Днем кое-где пройдет небольшой дождь, туман. Также возможен туман. Ветер юго-западный, 3 – 8 метров на секунду. Ночью 2 – 7 тепла, днем до +15 градусов.

На Востоке ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью 1 – 6 тепла, днем 6 – 11 градусов.