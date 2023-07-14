Дожди зальют буквально всю Украину: ждать ли солнечных выходных

Сегодня, 14 июля, по всей Украине усилятся осадки. Дожди будут идти буквально в каждом регионе. Кроме того, ожидаеться гроза.

В пятницу пройдут значительные дожди. Закончатся ли они к выходным, рассказывает 24 Канал.

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Где снова будут ливни

По прогнозу Укргидрометцентра, 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью в северо-западной части, днем в северных, Полтавской и Харьковской областях. Днем в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. На Левобережье в отдельных районах град,

– отметили синоптики.

Добавили, что температура воздуха на побережье морей будет достигать +22 градусов. Днем +20...+25, на Юге и Закарпатье больше +26...+31.

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Прогноз погоды на 14 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Какой погоды ждать на выходных

Интересно, что уже в выходные, 15 и 16 июля, без осадков. Впрочем, только в восточных и северо-восточных областях в субботу кратковременные дожди и грозы, местами град, порывы ветра до 20 метров в секунду.

15 июля ночью +12...+19 градусов, днем +22...+29. 16 июля +16…+21 и +25…+30 соответственно.

Так что уже в это воскресенье по всей Украине, вероятно, будет сухо. Однако, пока совершенно солнечного дня еще не будет. Ожидается переменная облачность.

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Прогноз погоды на 16 июля / Скриншот из Укргидрометцентра