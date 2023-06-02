На Украину снова идут грозовые дожди и похолодание: будет лить в большинстве областей

Хотя на календаре уже лето, однако синоптики предупреждают, что снова возможно похолодание. Более того, на Украину идут дожди с грозой.

В первую неделю лета на территории Украины снова усилятся осадки. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Перед выходом на улицу прихватите с собой зонт и еще раз просмотрите прогноз погоды.

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В начале июня снова усилятся осадки

Ранее Наталья Птуха отметила, что 3 июня будет приближаться атмосферный фронт. На большинстве территорий Украины он будет с северо-запада.

Принесет новые осадки, дожди грозовые. Также за ним (атмосферным фронтом – 24 Канал) будет происходить понижение температуры,

– отметила синоптик.

Добавила, что дождь начнется со второй половины дня, ближе к вечеру 2 июня из западных и северных областей. Далее, 3 июня, уже в большинстве областей нашего государства.

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Прогноз погоды на 2 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что дожди, связанные с атмосферным фронтом, могут носить более интенсивный характер. То есть это не совсем локальные, как, например, было на прошлой неделе.

Отметим, что в Укргидрометцентре также уточнили, что 2 июня в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь. Днем в западных, северных и Винницких областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 10 – 17 градусов, днем 23 – 28, по крайнему Западу страны +19...+22,

– отметили в Укргидрометцентре.

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В субботу в Украине, кроме Запада, пройдут дожди с грозами. В воскресенье в большинстве областей без осадков. Температура ночью +10...+15 градусов, в западных и северных областях, 4 июня в Украине, кроме Юга, +5...+10, а днем только +18...+24. Так что еще возможно похолодание.