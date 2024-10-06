Киев накрыл ливень: дождевая канализация не справляется, по городу подтопления
Источник:КГГА
В воскресенье, 6 октября, Киев накрыло мощным ливнем. По всему городу возникают подтопления, а городские власти предупреждают об опасности.
В КГГА предупредили, что дождевая канализация не рассчитана на такие обильные осадки. Что происходит в Киеве, передает 24 Канал.
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Потопы из-за дождя в Киеве
Сейчас городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды. Впрочем система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков,
– отмечает городская власть.
Гидрослужбы "Киевавтодора" сейчас устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. Также происходит дежурство на местах, где они могут потенциально возникнуть.
"Просим водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию", – пишут в КГГА.