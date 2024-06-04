Стоит указать, что в Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на большей части Украины – кроме юго-восточной части. В соответствующих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.
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Непогода во Львове
Синоптики предупреждали, что днем 4 июня в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях возможны грозы. В частности, как и ожидалось, непогода наведалась и во Львов.
Непогода во Львове: смотрите видео
В момент город накрыли серые облака, после чего начался мощный ливень, который сопровождался громом на молнией. Кроме этого, шквалы ветра достигали 15 – 20 метров в секунду.
Местные сняли, как выглядел ливень во Львове: смотрите видео
В пригороде Львова и в Стрые даже выпал град, который был величиной с монету.
Град в пригороде Львова и в области: смотрите видео
Однако львовская погода снова удивила своей изменчивостью. Вскоре после настоящего погодного апокалипсиса на небе снова появилось солнце. И от серых дождевых облаков моментально не осталось и следа.
Дождливая неделя
- Метеоролог Игорь Кибальчич ожидает, что в среду, 5 июня, в большинстве областей, кроме юго-восточной части и Крыма, снова будут дожди с грозами. Вернутся и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
- Уже в четверг в центральных и южных областях будет без осадков. Однако на остальной территории Украины местами грозовые дожди. Возможен даже град, а также сильный ветер.
- В пятницу, 7 июня, в Украине уже преимущественно без осадков. Только утром и днем на Западе местами пройдут грозовые дожди.
- В субботу прогнозируются кратковременные грозы в западных и центральных областях. Кроме того, днем в некоторых районах Запада ожидаются сильные ливни, град и шквалы, а скорость ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду.
- В воскресенье, 9 июня, в западных и северных областях Украины снова будут грозы. Между тем на остальной территории страны ожидается преимущественно сухая погода с небольшими осадками или без них.