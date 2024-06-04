Стоит указать, что в Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на большей части Украины – кроме юго-восточной части. В соответствующих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

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Непогода во Львове

Синоптики предупреждали, что днем 4 июня в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях возможны грозы. В частности, как и ожидалось, непогода наведалась и во Львов.

Непогода во Львове: смотрите видео

В момент город накрыли серые облака, после чего начался мощный ливень, который сопровождался громом на молнией. Кроме этого, шквалы ветра достигали 15 – 20 метров в секунду.

Местные сняли, как выглядел ливень во Львове: смотрите видео

В пригороде Львова и в Стрые даже выпал град, который был величиной с монету.

Град в пригороде Львова и в области: смотрите видео

Однако львовская погода снова удивила своей изменчивостью. Вскоре после настоящего погодного апокалипсиса на небе снова появилось солнце. И от серых дождевых облаков моментально не осталось и следа.

Важно! Синоптики прогнозируют, что температура во Львове днем не будет превышать +22...+24 градусов. Ночью температура воздуха по всей Украине будет колебаться в пределах +12 ... +17 градусов

Дождливая неделя