Первый уровень опасности, то есть желтый, объявили на Западе, Севере и Юге, а также в Центре Украины. Накануне, 3 июня, мощный ливень и град были в Киеве.
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Что известно о непогоде в Украине
4 июня ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме Юго-востока, грозы,
– рассказали синоптики.
Они объяснили, что днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Непогода будет в Украине 4 июня 2024 года
Кроме того, 4 июня в некоторых регионах будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, опасно будет:
- 3 – 6 июня на Востоке, в большинстве центральных и южных областях;
- 5 – 6 июня – в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какой будет погода 4 июня
- Погода во вторник, 4 июня, будет облачной с прояснениями. Ночью температура воздуха будет 12 – 17 градусов, днем на Западе и Севере – 22 – 27 градусов, на остальной территории 28 – 33 градуса. На высокогорье Карпат ночью – 8 – 13 тепла, днем 14 – 19 градусов тепла.
- О непогоде сообщили в Киевской области. В частности, там будет днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах – град и шквал 15 – 20 метров в секунду.