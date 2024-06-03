Первый уровень опасности, то есть желтый, объявили на Западе, Севере и Юге, а также в Центре Украины. Накануне, 3 июня, мощный ливень и град были в Киеве.

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Что известно о непогоде в Украине

4 июня ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме Юго-востока, грозы,

– рассказали синоптики.

Они объяснили, что днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.



Непогода будет в Украине 4 июня 2024 года

Кроме того, 4 июня в некоторых регионах будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, опасно будет:

3 – 6 июня на Востоке, в большинстве центральных и южных областях;

5 – 6 июня – в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Обратите внимание! В бассейнах рек Закарпатья 3 – 4 июня в результате сильных ливней будет вероятно формирование значительного местного и склонного стока, ожидается стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением территорий на низине, особенно – в населенных пунктах. В горных районах могут сойти небольшие селевые потоки. Объявили о 1 уровне опасности, то есть желтем.

Какой будет погода 4 июня