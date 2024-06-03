Гроза накрыла Киевскую область вечером 1 июня и продолжалась в течение 2 июня. Стихийное бедствие стало причиной массового падения деревьев и обрывов линий электропередач.

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Без света на Киевщине остаются более 11 тысяч семей

В течение субботы и воскресенья энергетикам удалось восстановить работу около 100 линий электропередач. По данным энергетиков, по состоянию на 9:00 остаются обесточенными 14 линий и 276 трансформаторных подстанций. Без света в области еще 11 388 семей.

Больше всего пострадали от непогоды Бучанский, Фастовский, Обуховский и Вышгородский район.

Осложняют работы подтопления трасс линий электропередачи и деревья, упавшие на провода. Это мешает быстрому доступу к месту аварий,

– говорят в ДТЭК.

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Сегодня энергетики ДТЭК планируют завершить работы на линиях 10 кВ, после чего перейдут к восстановлению на линиях 0,4 кВ и точечных заявок от потребителей.

"Энергетики продолжают работу в усиленном режиме и готовы к ликвидации аварий в случае их возникновения", – уверяют в ДТЭК.

Последствия непогоды на Киевщине / Фото КОВА

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