Гроза накрыла Киевскую область вечером 1 июня и продолжалась в течение 2 июня. Стихийное бедствие стало причиной массового падения деревьев и обрывов линий электропередач.
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Без света на Киевщине остаются более 11 тысяч семей
В течение субботы и воскресенья энергетикам удалось восстановить работу около 100 линий электропередач. По данным энергетиков, по состоянию на 9:00 остаются обесточенными 14 линий и 276 трансформаторных подстанций. Без света в области еще 11 388 семей.
Больше всего пострадали от непогоды Бучанский, Фастовский, Обуховский и Вышгородский район.
Осложняют работы подтопления трасс линий электропередачи и деревья, упавшие на провода. Это мешает быстрому доступу к месту аварий,
– говорят в ДТЭК.
На Киевщине затопило линии электропередач: смотрите видео
Сегодня энергетики ДТЭК планируют завершить работы на линиях 10 кВ, после чего перейдут к восстановлению на линиях 0,4 кВ и точечных заявок от потребителей.
"Энергетики продолжают работу в усиленном режиме и готовы к ликвидации аварий в случае их возникновения", – уверяют в ДТЭК.
Последствия непогоды на Киевщине / Фото КОВА
Очевидцы показали кадры вчерашнего "армагеддона" на Киевщине
- Вчера, 2 июня, в сети киевляне активно распространяли фото и видео черных облаков, которые надвигались на столицу.
- Киевскую область также накрыл мощный ливень и сильный град. В регионе был шквальный ветер.
- Добавим, что непогода бушует в Киеве и области уже несколько дней. Так, 30 мая, там был сильный ливень. В сети также писали, что пока один район Киева заливало, то в другом фиксировали радугу.