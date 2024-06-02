Непогода была в Киеве под вечер 2 июня – город накрыли черные облака, гремело. Перед 19 часами в телеграмм-каналах начать публиковать фото огромной двойной радуги, пишет 24 Канал.
Смотрите также Переменная облачность и местами кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 3 июня
Какой была радуга в Киеве
В Киеве после грозы заметили большую двойную радугу. Она появилась на небе после мощного ливня и града.
Двойная радуга в Киеве после непогоды / Фото "Обозреватель" и телеграм-каналы
Какую радугу заметили в Киеве: смотрите видео "Обозреватель"
Невероятная радуга в Киеве / Фото 24 Канала
Что известно о непогоде в Украине: коротко
- Под вечер в Киеве была непогода. В частности, столицу накрыл ливень и град. Также был сильный ветер, молния и гром. Кстати, 30 мая в Киеве также был ливень.
- 1 июня о непогоде сообщали и жители Закарпатья. В частности, там был ливень и град. Кое-где ветер поломал целые деревья.
- Синоптики прогнозировали, что 2 июня в Украине объявили о штормовом предупреждении. В частности, І уровень опасности и предупредили о дождях и грозах везде, кроме юго-восточной части нашей страны.