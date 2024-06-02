Непогода была в Киеве под вечер 2 июня – город накрыли черные облака, гремело. Перед 19 часами в телеграмм-каналах начать публиковать фото огромной двойной радуги, пишет 24 Канал.

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Какой была радуга в Киеве

В Киеве после грозы заметили большую двойную радугу. Она появилась на небе после мощного ливня и града.

Двойная радуга в Киеве после непогоды / Фото "Обозреватель" и телеграм-каналы

Какую радугу заметили в Киеве: смотрите видео "Обозреватель"

Невероятная радуга в Киеве / Фото 24 Канала

Что известно о непогоде в Украине: коротко