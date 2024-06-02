Негода була у Києві під вечір 2 червня – місто накрили чорні хмари, гриміло. Перед 19 годиною у телеграм-каналах почати публікувати фото величезної подвійної веселки, пише 24 Канал.
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Якою була веселка у Києві
У Києві після грози помітили велику подвійну веселку. Вона з'явилась на небі після потужної зливи та граду.
Подвійна веселка у Києві після негоди / Фото "Обозреватель" та телеграм-канали
Яку веселку помітили у Києві: дивіться відео "Обозреватель"
Неймовірна веселка у Києві / Фото 24 Каналу
Що відомо про негоду в Україні: коротко
- Під вечір у Києві була негода. Зокрема, столицю накрила злива та град. Також був сильний вітер, блискавка та грім. До речі, 30 травня у Києві також була злива.
- 1 червня про негоду повідомляли й мешканці Закарпаття. Зокрема, там була злива та град. Подекуди вітер поламав цілі дерева.
- Синоптики прогнозували, що 2 червня в Україні оголосили про штормове попередження. Зокрема, І рівень небезпечності та попередили про дощі та грози всюди, крім південно-східної частини нашої країни.