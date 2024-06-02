Негода була у Києві під вечір 2 червня – місто накрили чорні хмари, гриміло. Перед 19 годиною у телеграм-каналах почати публікувати фото величезної подвійної веселки, пише 24 Канал.

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Якою була веселка у Києві

У Києві після грози помітили велику подвійну веселку. Вона з'явилась на небі після потужної зливи та граду.

Подвійна веселка у Києві після негоди / Фото "Обозреватель" та телеграм-канали

Яку веселку помітили у Києві: дивіться відео "Обозреватель"

Неймовірна веселка у Києві / Фото 24 Каналу

Що відомо про негоду в Україні: коротко