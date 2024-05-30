Водночас під час негоди у небі також з'явилася й веселка. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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У Києві фіксували грім, зливу і веселку одночасно

Близько 19:45 30 травня в столиці України у деяких районах почала іти сильна злива. Небо одразу затягнулося хмарами, а навколо потемнішало.

Сильна злива пройшлася столицею України: дивіться відео

Негоду фіксували на правому березі Києва. Згодом до потужної зливи додався також і грім та блискавка.

У Києві була сильна злива: дивіться відео

Згодом з-за хмар почали визирати промінці сонечка, внаслідок чого у Києві утворилося інше природне явище – веселка. Таким чином у небі над Києвом зустрілися одразу три явища природи: злива, грім і райдуга.

У Києві бачили веселку під час зливи / Фото з місцевих телеграм-каналів

У мережі також писали, що в той час, як один район Києва заливала потужна злива, в іншому фіксували веселку. Тобто ці явища відбувалися у столиці одночасно.

У Києві була злива і райдуга одночасно: дивіться відео

Уже до 20:30 злива у столиці стихла. Над деякими районами Києва уже розхмарилося, тож кияни можуть насолодитися яскравим заходом сонця, яке вже заходить за обрій.

У Києві веселка з'явилася на фоні дощу: дивіться відео

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