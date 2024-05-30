Водночас під час негоди у небі також з'явилася й веселка. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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У Києві фіксували грім, зливу і веселку одночасно
Близько 19:45 30 травня в столиці України у деяких районах почала іти сильна злива. Небо одразу затягнулося хмарами, а навколо потемнішало.
Сильна злива пройшлася столицею України: дивіться відео
Негоду фіксували на правому березі Києва. Згодом до потужної зливи додався також і грім та блискавка.
У Києві була сильна злива: дивіться відео
Згодом з-за хмар почали визирати промінці сонечка, внаслідок чого у Києві утворилося інше природне явище – веселка. Таким чином у небі над Києвом зустрілися одразу три явища природи: злива, грім і райдуга.
У Києві бачили веселку під час зливи / Фото з місцевих телеграм-каналів
У мережі також писали, що в той час, як один район Києва заливала потужна злива, в іншому фіксували веселку. Тобто ці явища відбувалися у столиці одночасно.
У Києві була злива і райдуга одночасно: дивіться відео
Уже до 20:30 злива у столиці стихла. Над деякими районами Києва уже розхмарилося, тож кияни можуть насолодитися яскравим заходом сонця, яке вже заходить за обрій.
У Києві веселка з'явилася на фоні дощу: дивіться відео
Якою буде погода в Україні 31 травня
- Синоптики з Укргідрометцентру попередили, що останній день весни, найімовірніше, не обійдеться без опадів. Метеорологи зазначили, що у більшій частині регіонів очікуються дощі, подекуди – грози.
- Погода у столиці 31 травня буде досить свіжою, близько +22, +23 градусів. Весна завершиться для Києва локальними грозовими дощами.
- Водночас на Півдні України та у Дніпропетровській області опадів 31 травня не очікують. Там буде мінлива хмарність та спека.