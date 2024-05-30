Весна прозатиметься грозами

Прогноз на добу опублікував Український гідрометеорологічний центр. Згідно з ним, у більшій частині регіонів очікуються дощі, подекуди – грози.

Дивіться також Грози та дощі: синоптики попереджають про негоду на Київщині

"Хмарно з проясненнями. В Україні, крім південної частини та Дніпропетровщини, короткочасні дощі (вночі місцями), подекуди грози. Вітер південно-східний, південний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 11 – 16 градусів, вдень 21 – 26 градусів, на сході та південному сході країни до 30 градусів", – йдеться у повідомленні.



Прогноз погоди на 31 травня / Фото Український гідрометеорологічний центр

Погода в Києві

Погода у столиці 31 травня буде досить свіжою, близько +22, +23 градусів. Весна завершиться для Києва локальними грозовими дощами.

А ось літо Україну зустріне спекою. 1 – 2 червня очікується +27....+32 градуси, в західній частині температура буде трохи нижчою – +23....+26 градусів.