Водночас загальний температурний фон лишатиметься високим. Дощова погода не стане на заваді наближенню спекотного літа.
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Негода на Київщині
Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що 30 травня на Київщині можливий короткочасний дощ з грозою. Небо буде хмарним, проте з проясненнями. Вітер помірний, його швидкість сягатиме всього 5 – 10 метрів за секунду.
Позначки термометра в області вночі показуватимуть +12...+17, вдень же очікується потепління до +20...+25. Безпосередньо у Києві вночі температура опускатиметься до +14….+16, а вдень підійматиметься до +22...+24.
Чи будуть дощі цього тижня
- Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у четвер, 30 травня, опади очікуються вже в більшості областей. Однак це звична справа для теплого періоду. Опади будуть як починатися, так і завершуватися – в тому числі з появою сонця. Тобто подекуди можуть бути доволі-таки інтенсивні дощі, водночас в іншому місці може світити сонце.
- Місцями по Україні також очікують грози. У четвер – п'ятницю переважно Правобережжя потрапляє найбільше в поле зниженого тиску, де ймовірність цих дощів найвища. Проте уже у суботу – понеділок їх інтенсивність знижується.
- Втім, у вівторок можна знову розраховувати на дощі, адже прогнозується атмосферний фронт. Зокрема, по Правобережжю, – переважно західні й північні області.