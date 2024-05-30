Водночас загальний температурний фон лишатиметься високим. Дощова погода не стане на заваді наближенню спекотного літа.

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Негода на Київщині

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що 30 травня на Київщині можливий короткочасний дощ з грозою. Небо буде хмарним, проте з проясненнями. Вітер помірний, його швидкість сягатиме всього 5 – 10 метрів за секунду.

Позначки термометра в області вночі показуватимуть +12...+17, вдень же очікується потепління до +20...+25. Безпосередньо у Києві вночі температура опускатиметься до +14….+16, а вдень підійматиметься до +22...+24.

Важливо! Невдовзі на сайті 24 Каналу вийдуть ексклюзивні інтерв'ю про погоду на літо та, зокрема, червень. Слідкуйте за оновленнями, аби найпершими дізнатися чи чекати найближчим часом сильної спеки та затяжних злив!

Чи будуть дощі цього тижня