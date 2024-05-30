В то же время общий температурный фон будет оставаться высоким. Дождливая погода не помешает приближению жаркого лета.

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Непогода на Киевщине

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что 30 мая на Киевщине возможен кратковременный дождь с грозой. Небо будет облачным, однако с прояснениями. Ветер умеренный, его скорость будет достигать всего 5 – 10 метров в секунду.

Отметки термометра в области ночью будут показывать +12...+17, днем же ожидается потепление до +20...+25. Непосредственно в Киеве ночью температура будет опускаться до +14....+16, а днем будет подниматься до +22...+24.

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Будут ли дожди на этой неделе