Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.

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Жара в Украине

Наталья Птуха рассказала, что 31 мая в восточных областях и в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Такая же температура будет 1 июня и в большинстве южных и центральных областей.

Синоптик рассказала, что на остальных территориях 31 мая воздух днем в среднем будет прогреваться до +21...+26, а 1 июня – до +24...+29 градусов.

Если же говорить о 30 мая, то температура ночью будет держаться в пределах +12...+17 градусов. Немного прохладнее будет в Карпатах. Там ожидается +7...+12 градусов. Днем же преимущественно отметки термометра будут показывать +20...+25 градусов. На Юге и Востоке традиционно +24...+29 градусов.

Добавим! В Укргидрометцентре отмечают, что 30 мая небо над Украиной будет облачным с прояснениями. Западные и центральные регионы местами охватят кратковременные дожди, а также грозы. Исключением будет юго-восточная часть территории нашего государства.

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