Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному коментарі 24 Каналу

Дивіться також Україну знову накриють дощі та грози: прогноз погоди на 30 травня

Спека в Україні

Наталія Птуха розповіла, що 31 травня у східних областях та у Криму очікується спека до +32 градусів. Така ж температура буде 1 червня й в більшості південних та центральних областей.

Синоптикиня розповіла, що на решті територій 31 травня повітря вдень в середньому прогріватиметься до +21...+26, а 1 червня – до +24...+29 градусів.

Якщо ж говорити про 30 травня, то температура вночі триматиметься в межах +12...+17 градусів. Трохи прохолодніше буде у Карпатах. Там очікується +7...+12 градусів. Вдень же переважно позначки термометра показуватимуть +20...+25 градусів. На Півдні та Сході традиційно +24...+29 градусів.

Додамо! В Укргідрометцентрі зазначають, що 30 травня небо над Україною буде хмарним з проясненнями. Західні та центральні регіони місцями охоплять короткочасні дощі, а також грози. Винятком буде південно-східна частина території нашої держави.

Якою буде погода влітку