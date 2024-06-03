Гроза накрила Київську область увечері 1 червня та тривала протягом 2 червня. Стихійне лихо стало причиною масового падіння дерев та обривів ліній електропередач.

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Без світла на Київщині залишаються понад 11 тисяч родин

Протягом суботи та неділі енергетикам вдалося відновити роботу близько 100 ліній електропередач. За даними енергетиків, станом на 9:00 залишаються знеструмленими 14 ліній і 276 трансформаторних підстанцій. Без світла в області ще 11 388 родин.

Найбільше постраждали від негоди Бучанський, Фастівський, Обухівський та Вишгородський район.

Ускладнюють роботи підтоплення трас ліній електропередачі та дерева, що впали на проводи. Це заважає швидкому доступу до місця аварій,

– кажуть у ДТЕК.

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Сьогодні енергетики ДТЕК планують завершити роботи на лініях 10 кВ, після чого перейдуть до відновлення на лініях 0,4 кВ та точкових заявок від споживачів.

"Енергетики продовжують роботу у посиленому режимі та готові до ліквідації аварій у разі їх виникнення", – запевняють у ДТЕК.

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