Перший рівень небезпеки, тобто жовтий, оголосили на Заході, Півночі та Півдні, а також в Центрі України. Напередодні, 3 червня, потужна злива та град були у Києві.

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Що відомо про негоду в Україні

4 червня вночі в більшості західних областей, на Вінничині, Одещині та Миколаївщині, вдень в Україні, крім Південного сходу, грози,

– розповіли синоптики.

Вони пояснили, що вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.



Негода буде в Україні 4 червня 2024 року

Окрім того, 4 червня у деяких регіонах буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, небезпечно буде:

3 – 6 червня на Сході, у більшості центральних та південних областях;

5 – 6 червня – у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зверніть увагу! У басейнах річок Закарпаття 3 – 4 червня внаслідок сильних злив буде ймовірне формування значного місцевого та схилового стоку, очікується стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з частковим затопленням територій на низині, особливо – в населених пунктах. У гірських районах можуть зійти невеликі селеві потоки. Оголосили про 1 рівень небезпеки, тобто жовтий.

Якою буде погода 4 червня