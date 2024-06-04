Варто вказати, що в Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на більшій частині України – окрім південно-східної частини. У відповідних регіонах оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

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Негода у Львові

Синоптики попереджали, що вдень 4 червня в більшості західних областей, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині можливі грози. Зокрема, як і очікувалося, негода навідалася й у Львів.

Негода у Львові: дивіться відео

У мить місто накрили сірі хмари, після чого почалася потужна злива, яка супроводжувалася громом на блискавкою. Окрім цього, шквали вітру сягали 15 – 20 метрів за секунду.

Місцеві зняли, як виглядала злива у Львові: дивіться відео

У передмісті Львова та у Стрию навіть випав град, що був завбільшки з монету.

Град у передмісті Льова та в області: дивіться відео

Проте львівська погода знову здивувала своєї мінливістю. Невдовзі після справжнього погоднього апокаліпсису на небі знову винирнуло сонце. І від сірих дощових хмар вмить не лишилося й сліду.

Важливо! Синоптики прогнозують, що температура у Львові вдень не перевищуватиме +22...+24 градусів. Вночі температура повітря по всій Україні коливатиметься в межах +12...+17 градусів

Дощовий тиждень