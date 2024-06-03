Через негоду майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Разом з тим, в деяких областях зберігається пожежна небезпека.

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Якою буде погода 4 червня

У вівторок, 4 червня, синоптики прогнозують і вдень, і вночі дощі з грозами, а місцями – град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Так, вночі в більшості західних областей, на Вінниччині, Одещині й Миколаївщині, а вдень майже на всій території, крім південного сходу дощитиме.

Штормове попередження 4 червня
Штормове попередження 4 червня / Карта Укргідрометцентру

Вночі температура повітря сягатиме +12...+17 градусів, вдень на Заході й Півночі – +22...+27 градусів. На решті території синоптики прогнозують від +28 до +33 градусів. На високогір'ї Карпат вночі температура сягатиме +8...+13 градусів, а вдень – +14...+19 градусів.

Вітер прогнозують південний та південно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Києві

У Києві та області у вівторок, 4 червня, синоптики вночі опадів не прогнозують, а вдень – короткочасні дощі з грозами, в окремих районах можуть бути град і шквал 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі в Київській області буде +12...+17 градусів, а вдень – +22...+27 градусів. В столиці ж прогнозують +15...+17 вночі й +25...+27 градусів.

Яка температура в обласних центрах

  • Київ – +25..+27,
  • Ужгород – +22...+24,
  • Львів – +22...+24,
  • Івано-Франківськ – +22...+24,
  • Тернопіль – +23...+25,
  • Чернівці – +24...+26,
  • Хмельницький – +24...+26,
  • Луцьк – +22...+24,
  • Рівне – +22...+24,
  • Житомир – +23...+25,
  • Вінниця – +27...+29,
  • Одеса – +27...+29,
  • Миколаїв – +30...+32,
  • Херсон – +30...+32,
  • Сімферополь – +29...+31,
  • Кропивницький – +29...+31,
  • Черкаси – +28...+30,
  • Чернігів – +24...+26,
  • Суми – +25...+27,
  • Полтава – +29...+31,
  • Дніпро – +30...+32,
  • Запоріжжя – +30...+32,
  • Донецьк – +30...+32,
  • Луганськ – +29...+31,
  • Харків – +30...+32.

Прогноз погоди в Україні 4 червня
Прогноз погоди в Україні 4 червня / Карта Укргідрометцентру

Пожежна небезпека 4 червня

Окрім штормового попередження, у вівторок, 4 червня, буде також і пожежна небезпека в низці областей. Так, на Сході, в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонські, Полтавській, Кіровоградській та Вінницькій областях буде високий рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека 4 червня
Пожежна небезпека 4 червня / Карта Укргідрометцентру