Через негоду майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Разом з тим, в деяких областях зберігається пожежна небезпека.
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Якою буде погода 4 червня
У вівторок, 4 червня, синоптики прогнозують і вдень, і вночі дощі з грозами, а місцями – град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Так, вночі в більшості західних областей, на Вінниччині, Одещині й Миколаївщині, а вдень майже на всій території, крім південного сходу дощитиме.
Штормове попередження 4 червня / Карта Укргідрометцентру
Вночі температура повітря сягатиме +12...+17 градусів, вдень на Заході й Півночі – +22...+27 градусів. На решті території синоптики прогнозують від +28 до +33 градусів. На високогір'ї Карпат вночі температура сягатиме +8...+13 градусів, а вдень – +14...+19 градусів.
Вітер прогнозують південний та південно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди в Києві
У Києві та області у вівторок, 4 червня, синоптики вночі опадів не прогнозують, а вдень – короткочасні дощі з грозами, в окремих районах можуть бути град і шквал 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі в Київській області буде +12...+17 градусів, а вдень – +22...+27 градусів. В столиці ж прогнозують +15...+17 вночі й +25...+27 градусів.
Яка температура в обласних центрах
- Київ – +25..+27,
- Ужгород – +22...+24,
- Львів – +22...+24,
- Івано-Франківськ – +22...+24,
- Тернопіль – +23...+25,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +22...+24,
- Рівне – +22...+24,
- Житомир – +23...+25,
- Вінниця – +27...+29,
- Одеса – +27...+29,
- Миколаїв – +30...+32,
- Херсон – +30...+32,
- Сімферополь – +29...+31,
- Кропивницький – +29...+31,
- Черкаси – +28...+30,
- Чернігів – +24...+26,
- Суми – +25...+27,
- Полтава – +29...+31,
- Дніпро – +30...+32,
- Запоріжжя – +30...+32,
- Донецьк – +30...+32,
- Луганськ – +29...+31,
- Харків – +30...+32.
Прогноз погоди в Україні 4 червня / Карта Укргідрометцентру
Пожежна небезпека 4 червня
Окрім штормового попередження, у вівторок, 4 червня, буде також і пожежна небезпека в низці областей. Так, на Сході, в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонські, Полтавській, Кіровоградській та Вінницькій областях буде високий рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека 4 червня / Карта Укргідрометцентру