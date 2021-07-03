Дожди затопили Японию и вызвали оползни: много пропавших без вести

Проливные дожди наделали немало бед 3 июля в Японии. Больше всего пострадал центральный город Атами, где из-за ливней образовались оползни.

Мощный сдвиг, который нес поток черной воды и обломков, накрыл ряд домов в Атами. В город уже направили бригады спасателей.

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Большое количество воды вызвало оползни и разрушило несколько десятков домов. По данным спасателей, примерно 20 человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга собрал оперативную группу по чрезвычайным ситуациям, чтобы отреагировать на ситуацию. Известно, что проливные дожди охватили части Японии с начала этой недели.

Осадки, затопившие Атами, превысили средний июльский уровень.

Город Атами, где возникли оползни: карта



Япония страдает от оползней / Фото AP