О смерче сообщила подконтрольная Кремлю глава местной райадминистрации Елена Янчукова во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.

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Смерч на востоке оккупированного Крыма

На этот раз непогода задела село Изюмовка, что в Кировском районе.

Прошел сильный ветер в виде смерча. Повреждены 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек. Был сильный дождь, прошло протекание,

– отчиталась Янчукова.

По ее словам акты относительно последствий непогоды уже составили. Сейчас готовят документы, чтобы выплатить владельцам поврежденных зданий помощь.

Оккупанты добавляют, что местные жители во время смерча не пострадали, электроснабжение уже восстановили, а поваленные деревья убрали.

Напомним, ранее Кировский район пострадал из-за ливней и наводнений. Подконтрольные Москве власти оккупированного Крыма заявляли, что там нуждаются в ремонте 32 улицы протяженностью 30 километров. Стоимость ущерба оценивали в 100 миллионов рублей (1,38 миллиона гривен).

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