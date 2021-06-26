Ялту 26 июня снова накрыли ливни. На этот раз оккупанты решили действовать на опережение, чтобы не допустить повторения коллапса, который недавно парализовал город.

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Разворачивают оперативный штаб из-за ливней

В оккупированной Ялте идут дожди, грозы, дует сильный ветер. Из видео, обнародованных в сети, заметно, что на дорогах уже много воды. Критической является ситуация на улице Ломоносова.

Так называемые "власти" города сообщили о развертывании оперативного штаба.

Все силы и средства, чтобы противостоять стихии и не допустить новых подтоплений, находятся в полной готовности,

– заявляют оккупанты.

"Глава администрации" города Янина Павленко в сети призвала "начальников" районов в ближайшее время собраться на заседание оперативного штаба и доложить о ситуации.

"Пожалуйста, отзовитесь – какая у вас сейчас ситуация. Мы собираем штаб для того, чтобы усилить сейчас те места, где у нас еще возможны подтопления, связанные с дождями и ливнями, и принимаем меры, чтобы не допустить подтопления жилых домов", – отметила Павленко.

Она заверила, что так называемая "администрация" Ялты держит ситуацию под контролем, работая без выходных.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют в Ялте дожди, грозы, град и мощный ветер до конца суток 26 июня.

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Непогода в Ялте: что известно

Ранее оккупированный Крым накрыли мощные ливни, в результате которых Керчь, а также Ялта оказались в зоне наводнений.

Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1 700 человек эвакуировали.

Непогода привела к смерти мужчины, более 50 человек получили травмы, еще 1 человек пропал без вести.

Оккупированную Ялту снова накрыли сильные дожди: смотрите видео