Ялту 26 червня знову накрили зливи. Цього разу окупанти вирішили діяти на випередження, щоб не допустити повторення колапсу, який нещодавно паралізував місто.
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Розгортають оперативний штаб через зливи
В окупованій Ялті йдуть дощі, грози, дує сильний вітер. З відео, оприлюднених у мережі, помітно, що на дорогах вже багато води. Критичною є ситуація на вулиці Ломоносова.
Так звана "влада" міста повідомила про розгортання оперативного штабу.
Усі сили й засоби, щоб протистояти стихії та не допустити нових підтоплень, перебувають у повній готовності,
– заявляють окупанти.
"Глава адміністрації" міста Яніна Павленко у мережі закликала "очільників" районів найближчим часом зібратися на засідання оперативного штабу та доповісти про ситуацію.
"Будь ласка, відгукніться – яка у вас зараз ситуація. Ми збираємо штаб для того, щоб посилити зараз ті місця, де у нас ще можливі підтоплення, пов'язані дощами й зливами, і вживаємо заходів, щоб не допустити підтоплення житлових будинків", – зазначила Павленко.
Вона запевнила, що так звана "адміністрація" Ялти тримає ситуацію під контролем, працюючи без вихідних.
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Негода в Ялті: що відомо
- Раніше окупований Крим накрили потужні зливи, в результаті яких Керч, а також Ялта опинилися в зоні повеней.
- Через стихію постраждали сотні будинків, понад 1 700 людей евакуювали.
- Негода призвела до смерті чоловіка, понад 50 людей отримали травми, ще 1 людина зникла безвісти.
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