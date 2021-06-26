Ялту 26 червня знову накрили зливи. Цього разу окупанти вирішили діяти на випередження, щоб не допустити повторення колапсу, який нещодавно паралізував місто.

Читайте також Три місячні норми: у Криму випала кількість опадів, яка побила рекорд 1991 року

Розгортають оперативний штаб через зливи

В окупованій Ялті йдуть дощі, грози, дує сильний вітер. З відео, оприлюднених у мережі, помітно, що на дорогах вже багато води. Критичною є ситуація на вулиці Ломоносова.

Так звана "влада" міста повідомила про розгортання оперативного штабу.

Усі сили й засоби, щоб протистояти стихії та не допустити нових підтоплень, перебувають у повній готовності,

– заявляють окупанти.

"Глава адміністрації" міста Яніна Павленко у мережі закликала "очільників" районів найближчим часом зібратися на засідання оперативного штабу та доповісти про ситуацію.

"Будь ласка, відгукніться – яка у вас зараз ситуація. Ми збираємо штаб для того, щоб посилити зараз ті місця, де у нас ще можливі підтоплення, пов'язані дощами й зливами, і вживаємо заходів, щоб не допустити підтоплення житлових будинків", – зазначила Павленко.

Вона запевнила, що так звана "адміністрація" Ялти тримає ситуацію під контролем, працюючи без вихідних.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують в Ялті дощі, грози, град та потужний вітер до кінця доби 26 червня.

До теми Масштабні повені у Криму: окупанти оцінили розмір збитків

Негода в Ялті: що відомо

Раніше окупований Крим накрили потужні зливи, в результаті яких Керч, а також Ялта опинилися в зоні повеней.

Через стихію постраждали сотні будинків, понад 1 700 людей евакуювали.

Негода призвела до смерті чоловіка, понад 50 людей отримали травми, ще 1 людина зникла безвісти.

Окуповану Ялту знову накрили сильні дощі: дивіться відео