Ни одного солнечного дня: в каких областях будут дожди и грозы несколько суток подряд

Несколько дней подряд в части областей Украины ожидаются дожди. Также кое-где пройдут грозы.

Где именно ждать дождей, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Какой будет погода в ближайшие несколько суток, передает 24 Канал.

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Где будут дожди и грозы

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни в части Украины будут дожди.

4 – 6 октября в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях умеренные, местами значительные дожди; на остальной территории без осадков,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, ветер будет преимущественно южный, в западных областях северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6 – +13 градусов. На побережье морей до +17 градусов.

Днем на Западе +10 – +17, на Севере +16 – +22 градуса. На остальной территории Украины еще +21 – +27 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, на выходных в части областей также ожидаются грозы.

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Погода на 4 – 6 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра