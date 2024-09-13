Где и когда именно ждать сильных дождей, какая будет погода на выходных, передает 24 Канал.

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Дожди и грозы

Синоптики прогнозировали, что 14 сентября в западных, Винницкой и Одесской областях ночью пройдут умеренные, днем значительные дожди, грозы. Ночью +13 – +18 градусов, днем +18 – +23, однако, в Винницкой и Одесской области +22 – +27 градусов.

Между тем в Карпатах и на Закарпатье в течение суток сильные дожди, температура +11 – +16 градусов. На остальной территории Украины без осадков, только ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь. Ночью +14 – +19 градусов, днем +24 – +29 градусов, на Юго-Востоке до +31 градуса.

Далее, 15 и 16 сентября, в юго-западной части и большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью +14 – +19 градусов. Днем +24 – +29. Однако в западных областях ночью +9 – +14, днем +19 – +24, только на Закарпатье +14 – +19 градусов.

Ветер юго-восточный и восточный, 5 – 12 метров в секунду, 14 сентября на Левобережье и в западных областях, 15 – 16 сентября на Юго-Востоке местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Где будут дожди и грозы 14 – 16 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, накануне в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказала, что, к сожалению, на протяжении последних лет в Украине отмечается тенденция не только к повышению температуры воздуха, но и к росту засушливости.

"Растет максимальная продолжительность бездождевого периода, которая в отдельных регионах может уже достигать 2 месяцев и более", – отметила эксперт.

Добавила, поскольку это сопровождается аномально высокой температурой воздуха и почвы, то приводит не только к атмосферной, но и почвенной и гидрологической засухе. Растет продолжительность периода с чрезвычайной пожарной опасностью.