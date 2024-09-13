Де й коли саме чекати сильних дощів, яка буде погода на вихідних, передає 24 Канал.

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Дощі та грози

Синоптики прогнозували, що 14 вересня у західних, Вінницькій та Одеській областях вночі пройдуть помірні, вдень значні дощі, грози. Вночі +13 – +18 градусів, вдень +18 – +23, однак, на Вінниччині та Одещині +22 – +27 градусів.

Тим часом у Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, температура +11 – +16 градусів. На решті території України без опадів, тільки вночі в більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ. Вночі +14 – +19 градусів, вдень +24 – +29 градусів, на Південному Сході до +31 градуса.

Далі, 15 й 16 вересня, у південно-західній частині та більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Температура вночі +14 – +19 градусів. Вдень +24 – +29. Однак, у західних областях вночі +9 – +14, вдень +19 – +24, лише на Закарпатті +14 – +19 градусів.

Вітер південно-східний та східний, 5 – 12 метрів на секунду, 14 вересня на Лівобережжі та в західних областях, 15 – 16 вересня на Південному Сході подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Де будуть дощі та грози 14 – 16 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, напередодні в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповіла, що, на жаль, упродовж останніх років в Україні відмічається тенденція не тільки до підвищення температури повітря, а й до зростання посушливості.

"Зростає максимальна тривалість бездощового періоду, яка в окремих регіонах може вже сягати 2 місяців і більше", – зауважила експертка.

Додала, оскільки це супроводжується аномально високою температурою повітря і ґрунту, то призводить не лише до атмосферної, а й ґрунтової й гідрологічної посухи. Зростає тривалість періоду з надзвичайною пожежною небезпекою.