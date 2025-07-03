Дожди, грозы, шквалы и град накроют часть Украины: где и когда будет непогода

Часть областей Украины снова накроют дожди и грозы. Также ожидаются шквалы, а кое-где даже возможен град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

В пятницу, 4 июля, в Украине будет преимущественно без осадков. Однако местами ожидается непогода.

В западных, северных и Винницкой областях днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– отметили синоптики.

Ночью температура воздуха будет достигать +15 – +20 градусов, на Востоке +11 – +16. Днем +28 – +33, но в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами сильная жара +35 градусов. Прохладнее всего будет на Северо-Западе, в частности, только +20 – +25 градусов.

В субботу, 5 июля, в центральных, ночью и в северных, днем на Востоке и Юго-Востоке местами пройдут кратковременные дожди и грозы, местами также град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории осадки не ожидаются.

Ночью +13 – +18 градусов, на Западе +9 – +14. Днем +23 – +28 градусов, на Юге ночью +16 – +21, днем +28 – +33 градуса.

В воскресенье, 6 июля, уже без осадков по всей Украине. Ночью +11 – +16 градусов, на Юге +15 – +20. Днем +25 – +30 градусов, на Юге и Закарпатье +28 – +33 градуса.