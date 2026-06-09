Дожди и грозы накроют большинство областей: когда усилится непогода в Украине

В Украине в ближайшее время ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, больше всего осадков ожидается в конце рабочей недели. В то же время существенных температурных колебаний не прогнозируют.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Будут ли ощутимы погодные изменения?

Согласно прогнозу специалистов, в ближайшие дни погодные условия будут способствовать развитию конвективных процессов, особенно в дневные часы. Из-за этого в разных регионах страны периодически будут выпадать кратковременные дожди и грозы.

Во вторник, 9 июня, осадки прогнозируют почти по всей Украине, за исключением западных областей. В среду, 10 июня, и в четверг, 11 июня, кратковременные дожди с грозами ожидаются в основном на западе, юге и востоке страны.

Зато в других регионах, по данным синоптиков, будет преобладать погода без осадков. Уже в конце рабочей недели, в пятницу, 12 июня, локальные кратковременные дожди снова распространятся на большую часть территории Украины.

По-летнему неустойчивую погоду будут обусловливать атмосферные фронты в поле пониженного давления и влажная теплая воздушная масса,

– объяснили в Укргидрометцентре.

Температурный фон будет оставаться комфортным и равномерным. В ночное время столбики термометров будут показывать от 13 до 17 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться и составит от 23 до 28 градусов тепла.

Прохладнее всего будет в западных областях, особенно во второй половине недели, когда дневная температура в основном не будет превышать отметку 23 градусов тепла. А вот на востоке страны местами она вырастет до 28 градусов тепла.

Также эксперты объясняют, что направление ветра будет меняться в течение недели. Во вторник будет преобладать северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, а уже со среды он станет слабым и переменных курсов.

"Такая синоптическая ситуация будет способствовать активному развитию конвекции, особенно в дневные часы, что вызовет типичные летние дожди кратковременного характера с очень пестрым их распределением как по территории, так и по интенсивности. Давление и влажность будут испытывать колебания", – говорится в сообщении.

Кстати, целом до конца текущей недели в Украине в целом до конца текущей недели в Украине будет преобладать неустойчивая погода с грозовыми дождями, которые будут охватывать большинство областей. Возможны шквалы и постепенное повышение уровня пожарной опасности в лесах.