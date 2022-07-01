Немного спасительной прохлады: Львов во второй половине дня может накрыть ливень

Во второй половине дня, 1 июля, во Львове может быть гроза. Это единственная возможность горожан почувствовать прохладу, ведь температура воздуха в этот день достигнет 34 градусов тепла.

Погода будет определять поле пониженного атмосферного давления. Дожди предусмотрены из-за влияния атмосферных фронтов с юго-востока. Об этом сообщили во Львовском гидрометцентре.

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Во Львове ожидается сильный дождь 1 июля

В течение дня во Львове прогнозируют переменную облачность. Осадки возможны только во второй половине дня. Возможен дождь, гроза и град.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура днем будет колебаться в пределах 32-34 градусов тепла.

Во Львовской области прогноз погоды не отличается. Только в течение дня будет жарче – 36 градусов тепла.

Погода в городе и области 2 – 5 июля

2 июля прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, утром и днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет 17 – 22 градусов тепла, а днем +24 – +29.

3 июля облачно с прояснениями. Ночью местами выпадут кратковременные дожди и грозы. Ветер – северный, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью 13 – 18 градусов, а днем 25 – 30 градусов тепла.

4 и 5 июля предполагается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет переменного направления, 3 – 8 метров в секунду.

Температура 4 июля ночью будет 12 – 17 градусов, а днем будет колебаться от 27 до 32 градусов тепла. 5 июля ночью будет 14 – 19 градусов тепла, а днем 29 – 34 градуса.

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