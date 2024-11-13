Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карты Укргидрометцентра.
Узнайте также Ударят ли большие морозы уже на этой неделе
Дождь, мокрый снег
Синоптики прогнозировали, что в ближайшие двое суток временами будет небольшой дождь, местами, кроме Юга, с мокрым снегом.
Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов, днем +1 – +6 тепла. На Юге +1 – +7 и +4 – +9 соответственно. В Крыму днем даже до +12.
В Карпатах небольшой снег. Только днем 14 ноября без осадков. Температура ночью -1 – -5, днем около 0 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в пятницу, 15 ноября, осадки могут накрыть всю Украину. В большинстве областей смешанной фазы – дождь с мокрым снегом.
Только в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской области и в оккупированном Крыму – небольшой дождь.
Смотрите также Во Львове начал падать первый снег: зимние фото и видео
Когда будут осадки по всей Украине / Скриншот с Укргидрометцентра
Погода на месяц
- Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в ноябре предполагается в пределах +1 – +8 градусов. Это в большинстве областей близко к норме, только на Востоке и Юго-Востоке несколько выше нее.
- Между тем месячное количество осадков – в пределах 34 – 77 миллиметров, Карпатах местами 100 миллиметров, что в пределах нормы.
- Кстати, в Укргидрометцентре отмечали: "Ноябрь – пора предзимья, что начинается после перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону снижения – в основном в первой декаде ноября".
- Интересно, что абсолютный минимум температуры в Украине, который фиксировали в ноябре за всю историю метеорологических наблюдений, -15 – -24 градусов. На Севере, Запорожье, Днепропетровской области, Востоке и в Карпатах местами даже -25 – -31 градус. Между тем на юге Крыма и Одесской области -8 – -13 градусов.