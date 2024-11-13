Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на карти Укргідрометцентру.

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Дощ, мокрий сніг

Синоптики прогнозували, що в найближчі дві доби часом буде невеликий дощ, місцями, окрім Півдня, з мокрим снігом.

Температура повітря вночі від +3 до -2 градусів, вдень +1 – +6 тепла. На Півдні +1 – +7 та +4 – +9 відповідно. У Криму вдень навіть до +12.

У Карпатах невеликий сніг. Лише вдень 14 листопада без опадів. Температура вночі -1 – -5, вдень близько 0 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в п'ятницю, 15 листопада, опади можуть накрити всю Україну. У більшості областей змішаної фази – дощ з мокрим снігом.

Лише на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та в окупованому Криму – невеликий дощ.

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Коли будуть опади по всій Україні / Скриншот з Укргідрометцентру

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