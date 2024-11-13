Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на карти Укргідрометцентру.
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Дощ, мокрий сніг
Синоптики прогнозували, що в найближчі дві доби часом буде невеликий дощ, місцями, окрім Півдня, з мокрим снігом.
Температура повітря вночі від +3 до -2 градусів, вдень +1 – +6 тепла. На Півдні +1 – +7 та +4 – +9 відповідно. У Криму вдень навіть до +12.
У Карпатах невеликий сніг. Лише вдень 14 листопада без опадів. Температура вночі -1 – -5, вдень близько 0 градусів.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в п'ятницю, 15 листопада, опади можуть накрити всю Україну. У більшості областей змішаної фази – дощ з мокрим снігом.
Лише на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та в окупованому Криму – невеликий дощ.
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Коли будуть опади по всій Україні / Скриншот з Укргідрометцентру
Погода на місяць
- Синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря в листопаді передбачається в межах +1 – +8 градусів. Це в більшості областей близько до норми, лише на Сході й Південному Сході дещо вище за неї.
- Тим часом місячна кількість опадів – у межах 34 – 77 міліметрів, Карпатах подекуди 100 міліметрів, що в межах норми.
- До речі, в Укргідрометцентрі наголошували: "Листопад – пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження – в основному в першій декаді листопада".
- Цікаво, що абсолютний мінімум температури в Україні, який фіксували в листопаді за всю історію метеорологічних спостережень, -15 – -24 градусів. На Півночі, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сході та в Карпатах подекуди навіть -25 – -31 градус. Тим часом на півдні Криму й Одещини -8 – -13 градусів.