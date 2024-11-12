Журналісти 24 Каналу повідомили, що мокрий сніг помітили ввечері 12 листопада. До речі, синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні буде дощ з мокрим снігом та подекуди мороз до 6 градусів.

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У Львові помітили перший сніг

Перший сніг помітили у центрі Львова. Зокрема, мокрий сніг також пролітає на вулиці Чупринки.

У Львові вже помітили перший сніг: дивіться відео Анастасії Кушпіт, 24 Канал

Перший сніг у Львові: дивіться відео

Перший сніг у Львові / фото 24 Каналу

Перший сніг у центрі Львова: дивіться відео

Перший сніг на Чупринки: дивіться відео з телеграм-каналу "Х****ий Львів"

На Львівщині буде ожеледиця на дорогах

Рятувальники Львова попередили, що на території області та міста 13 – 15 листопада прогнозують ожеледицю на дорогах.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці,

– закликали в ДСНС.

Там пригадали, що водіям при ожеледиці варто бути вкрай уважними. Зокрема: