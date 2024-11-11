Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Дощ з мокрим снігом

Кібальчич прогнозував, що в першій половині тижня погодні умови в Україні будуть формуватися під впливом малорухомого антициклону. Через це істотних опадів не буде. Температура очікується близькою до норми, лише подекуди нижчою на 2 – 4 градуси.

За словами синоптика, уже з четверга, 14 листопада, атмосферний тиск почне помітно знижуватися, активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу.

Вони принесуть у більшість регіонів країни дощі, на Заході, Півночі та Сході з мокрим снігом,

– зазначив Кібальчич.

Вночі четверга у Криму, вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях очікуються дощі. На решті території поки без істотних опадів.

Вночі 15 листопада на Південному Сході та у Криму помірні, подекуди значні дощі. Тим часом у північних і західних областях невеликі з мокрим снігом.

У суботу вночі у Криму помірні дощі, у північних і східних областях невеликий дощ і мокрий сніг. У решті областей без істотних опадів.

У неділю, 17 листопада, суттєві опади в Україні, за прогнозом Ігоря Кібальчича, не передбачаються.