Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Дождь с мокрым снегом

Кибальчич прогнозировал, что в первой половине недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием малоподвижного антициклона. Из-за этого существенных осадков не будет. Температура ожидается близкой к норме, лишь местами ниже на 2 – 4 градуса.

По словам синоптика, уже с четверга, 14 ноября, атмосферное давление начнет заметно снижаться, активизируются атмосферные фронтальные разделы с юга и северо-запада.

Они принесут в большинство регионов страны дожди, на Западе, Севере и Востоке с мокрым снегом,

– отметил Кибальчич.

Ночью четверга в Крыму, утром и днем в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются дожди. На остальной территории пока без существенных осадков.

Ночью 15 ноября на Юго-Востоке и в Крыму умеренные, местами значительные дожди. Между тем в северных и западных областях небольшие с мокрым снегом.

В субботу ночью в Крыму умеренные дожди, в северных и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. В остальных областях без существенных осадков.

В воскресенье, 17 ноября, существенные осадки в Украине, по прогнозу Игоря Кибальчича, не предвидятся.