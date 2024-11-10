Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
Обратите внимание Зимой возможны резкие снижения температуры и вторжение арктического холода, – метеоролог
Погода на неделю
Метеоролог писал, что в первой половине недели погодные условия будут формироваться под влиянием малоподвижного антициклона. Поэтому существенные осадки не предвидятся. Ожидается близкая к норме температура, однако, местами ниже нормы на 2 – 4 градуса.
По словам Кибальчича, начиная с четверга атмосферное давление начнет заметно снижаться. Активизируются атмосферные фронтальные разделы с юга и северо-запада.
Они принесут в большинство регионов страны дожди, на Западе, Севере и Востоке с мокрым снегом. В Крыму и Приазовье пройдут местами значительные осадки,
– отметил синоптик.
Кроме того, течение недели могут наблюдаться туманы, что приведут к ухудшению дальности видимости в отдельных регионах до 200 – 500 метров.
Прогноз на 11 – 17 ноября
- В понедельник, 11 ноября, погоду в Украине будет определять большой и малоподвижный антициклон. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +1 – +6, на Западе -4 – +1. днем +5 – +10, в Крыму до +12 градусов.
- Во вторник, 12 ноября, только на юге Одесской области возможен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных регионах туман. Ветер преимущественно восточной четверти, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -3 – +2, на Юге +1 – +6 градусов. Днем +3 – +8, впрочем, на Юге местами еще до +11.
- Ночью среды в Одесской, области днем местами в Кировоградской и Черкасской областях небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью -4 – +1 градус, на Юге +1 – +4. Днем +2 – +7 градусов, на Юге +8 – +11.
- В четверг, 14 ноября, ночью на оккупированном полуострове, утром и днем в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью -3 – +2, на Юге +3 – +8. Днем +3 – +8, в Крыму местами до +10 градусов.
- Ночью пятницы на Юго-Востоке и в Крыму умеренные, местами значительные дожди. На Севере и Западе небольшие дожди с мокрым снегом. Днем в большинстве регионов небольшие дожди с мокрым снегом. В Карпатах умеренный снег. Ветер будет преобладать западной четверти, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 0 – +5 градусов, на Юге и в Приазовье +2 – +7. Днем +3 – +8, однако, в Одесской области еще до +10 градусов.
- В субботу, 16 ноября, ночью в Крыму умеренные дожди, на Севере и Востоке – небольшие с мокрым снегом. Между тем в остальных областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -3 – +2 градуса, в Карпатах -3 – -8, днем +1 – +6.
- В воскресенье существенные осадки не предвидятся. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью -4 – +1, в Карпатах -2 – -7. Днем +4 – +9 градусов, в Одесской области до +11.