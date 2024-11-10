Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Зверніть увагу Взимку можливі різкі зниження температури і вторгнення арктичного холоду, – метеорологиня

Погода на тиждень

Метеоролог писав, що в першій половині тижня погодні умови формуватимуться під впливом малорухомого антициклону. Тож істотні опади не передбачаються. Очікується близька до норми температура, однак, подекуди нижча за норму на 2 – 4 градуси.

За словами Кібальчича, починаючи з четверга атмосферний тиск почне помітно знижуватися. Активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу.

Вони принесуть у більшість регіонів країни дощі, на Заході, Півночі та Сході з мокрим снігом. У Криму та Приазов'ї пройдуть місцями значні опади,

– зазначив синоптик.

Окрім того, протягом тижня можуть спостерігатися тумани, що призведуть до погіршення дальності видимості в окремих регіонах до 200 – 500 метрів.

Прогноз на 11 – 17 листопада