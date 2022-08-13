Запад будет в плену дождей, а на Востоке – жара: прогноз погоды в Украине на 14 августа

Погода в Украине в воскресенье, 14 августа, будет жаркой в восточных регионах и дождливой на Западе. В западных областях воздух минимально прогреется до +23...+25 градусов.

Зато теплее всего будет на Востоке - +33...+35 градусов.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По данным синоптики Наталки Диденко , жара в восточной части Украины усилится до +34...+37 градусов. На Юге и в центральных областях предполагается +29...+34 градуса. Только в Винницкой области будет свежее: примерно +28 градусов.

В северных областях в течение воскресенья максимально до +26...+30 градусов, в Сумской области до +32 градусов. В западной части Украины завтра ожидается +24…+28 градусов. Дожди с грозами пройдут ночью и утром во многих областях Украины, кроме восточной части и северо-востока.

Днем грозовые дожди погуляют по Карпатам и окрестным районам, местами на юге - к ливням на Херсонщине, вечером распространятся практически все западные области, а также Житомирщину и Киевщину. Остальные территории Украины будут среди сухого воздуха.

Где следует ожидать дождей

Диденко констатировала, что осадки сейчас выпадают крайне неравномерно и локально. Через несколько минут сформированное кучное облако может вызвать на относительно небольшом участке:

сильный ливень,

грозу,

град и шквал.

В Киеве на Маковия грозовые дожди более вероятны в ближайшую ночь и уже 14 августа вечером. В течение дня без существенных осадков. Температура воздуха медленно ползет вверх – максимально ожидается около +30 градусов.

Погода в городах Украины 14 августа от Укргидрометцентра

Ужгород – +28...+30

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +31...+33

Донецк – +33...+35

Луганск – +34...+36

Харьков – +32...+34

Киев – +28...+30



Прогноз погоды на 14 августа / Фото Укргидрометцентра.