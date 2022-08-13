Запад будет в плену дождей, а на Востоке – жара: прогноз погоды в Украине на 14 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 14 августа, будет жаркой в восточных регионах и дождливой на Западе. В западных областях воздух минимально прогреется до +23...+25 градусов.
Зато теплее всего будет на Востоке - +33...+35 градусов.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко.
По данным синоптики Наталки Диденко , жара в восточной части Украины усилится до +34...+37 градусов. На Юге и в центральных областях предполагается +29...+34 градуса. Только в Винницкой области будет свежее: примерно +28 градусов.
В северных областях в течение воскресенья максимально до +26...+30 градусов, в Сумской области до +32 градусов. В западной части Украины завтра ожидается +24…+28 градусов. Дожди с грозами пройдут ночью и утром во многих областях Украины, кроме восточной части и северо-востока.
Днем грозовые дожди погуляют по Карпатам и окрестным районам, местами на юге - к ливням на Херсонщине, вечером распространятся практически все западные области, а также Житомирщину и Киевщину. Остальные территории Украины будут среди сухого воздуха.
Где следует ожидать дождей
Диденко констатировала, что осадки сейчас выпадают крайне неравномерно и локально. Через несколько минут сформированное кучное облако может вызвать на относительно небольшом участке:
- сильный ливень,
- грозу,
- град и шквал.
В Киеве на Маковия грозовые дожди более вероятны в ближайшую ночь и уже 14 августа вечером. В течение дня без существенных осадков. Температура воздуха медленно ползет вверх – максимально ожидается около +30 градусов.
Погода в городах Украины 14 августа от Укргидрометцентра
Ужгород – +28...+30
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28...+30
Полтава – +30...+32
Днепр – +31...+33
Запорожье – +31...+33
Донецк – +33...+35
Луганск – +34...+36
Харьков – +32...+34
Киев – +28...+30