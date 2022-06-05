Дожди отступят, над Украиной будет сиять солнце: прогноз погоды на 6 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 6 июня, будет солнечной и теплой. Грозы прогнозируют только на юге и в Крыму.
Во всех остальных областях будет солнечно. Осадки не прогнозируются ни днем, ни ночью.
Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки
Средняя дневная температура составит +23...+25 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде и в Запорожье. Самое прохладное – в Чернигове, Житомире и Сумах. Там прогнозируют +22...+24 градуса.
В Киеве обещают +23...+25 градусов. В столице будет солнечно.Примите во внимание! В течение суток 5 июня в Украине обещают дожди и грозы . Осадков не прогнозируется только на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, украинская синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в этот день следует приготовиться к похолоданию.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +22...+24
Винница – +25...+27
Одесса – +23...+25
Николаев – +24...+26
Херсон – +25...+27
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+27
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +23...+25
Прогноз погоды в Украине на 6 июня. / Карта Укргидрометцентра.
Ивано-Франковск и Житомир затопило
СМИ 3 июня сообщили о сильных дождях в Ивано-Франковске и Житомире. Дождь начался во второй половине дня.
Ливень на Прикарпатье был кратковременным. Однако за это время успела затопить такие улицы Ивано-Франковска:
- Иоанна Павла;
- Игната Хоткевича;
- Владимира Ивасюка;
- Ивана Миколайчука;
- Александра Довженко;
- Тараса Чорновила;
- Яна Матейко;
- Степана Бандеры.
Тем временем в Житомире больше всего пострадал перекресток улиц Покровской и Грушевского. В ГСЧС Украины рассказали, что гроза была мощной, но прошла довольно быстро. Информации о пострадавших в результате непогоды, к счастью, не было.