Дожди отступят, над Украиной будет сиять солнце: прогноз погоды на 6 июня

Погода в Украине в понедельник, 6 июня, будет солнечной и теплой. Грозы прогнозируют только на юге и в Крыму.

Во всех остальных областях будет солнечно. Осадки не прогнозируются ни днем, ни ночью.

Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки

Средняя дневная температура составит +23...+25 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде и в Запорожье. Самое прохладное – в Чернигове, Житомире и Сумах. Там прогнозируют +22...+24 градуса.

В Киеве обещают +23...+25 градусов. В столице будет солнечно.

Прогноз погоды в городах Украины.

В течение суток 5 июня в Украине обещают дожди и грозы . Осадков не прогнозируется только на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, украинская синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в этот день следует приготовиться к похолоданию.

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +22...+24

Винница – +25...+27

Одесса – +23...+25

Николаев – +24...+26

Херсон – +25...+27

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+27

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +23...+25



Прогноз погоды в Украине на 6 июня. / Карта Укргидрометцентра.

Ивано-Франковск и Житомир затопило

СМИ 3 июня сообщили о сильных дождях в Ивано-Франковске и Житомире. Дождь начался во второй половине дня.

Ливень на Прикарпатье был кратковременным. Однако за это время успела затопить такие улицы Ивано-Франковска:

Иоанна Павла;

Игната Хоткевича;

Владимира Ивасюка;

Ивана Миколайчука;

Александра Довженко;

Тараса Чорновила;

Яна Матейко;

Степана Бандеры.

Тем временем в Житомире больше всего пострадал перекресток улиц Покровской и Грушевского. В ГСЧС Украины рассказали, что гроза была мощной, но прошла довольно быстро. Информации о пострадавших в результате непогоды, к счастью, не было.