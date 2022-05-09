Дожди понемногу отступают: прогноз погоды на 10 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 10 мая, будет теплой и солнечной. Однако в некоторых регионах будет идти дождь.
В то же время, температура воздуха максимально прогреется до +19...+21 градуса.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
По словам синоптика Наталки Диденко, Украину 10 мая обойдет холодный атмосферный фронт, поэтому в течение дня будет преобладать сухая и солнечная погода. Небольшой дождь ожидается только:
- в Сумской области,
- на Полтавщине,
- на Харьковщине,
- а вечером на Востоке.
Но все жена большинстве территории Украины будет сухая погода. Ветер во вторник будет дуть с северо-запада, на Левобережье Украины его порывы будут достигать сильных, до 15 – 20 метров в секунду, включая прибрежные районы.
Температура воздуха в ближайшую ночь будет невысокой, +3...+7 градусов, даже кое-где возможны заморозки на грунте. В течение дня 10 мая потеплеет до +15...+19 градусов, на Закарпатье и на юге Одесской области будет теплее – до +18...+22 градусов.
Свежее будет воздух в Луганской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях – +12...+15 градусов. В Киеве 10 мая погода будет сухой, свежей и ветреной.
Когда в Украину придет жара
Как сказала Диденко, в четверг, 12 мая, в Украину придет жара. Столбики термометров покажут +20...+28 градусов.
Но в конце недели температура воздуха вернется в нынешние климатические рамки, увеличатся дожди с грозами.
– добавила синоптик.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в большинстве областей будет сухой и теплой. Дожди ожидают:
- на Харьковщине,
- на Луганщине,
- на Донбассе.
Тем не менее, температура воздуха в Украине в течение дня не будет опускаться ниже +15...+17 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +19...+21
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +16...+18
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +14...+16
Киев – +15...+17
Погода 10 мая / Карта Укргидрометцентра