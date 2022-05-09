Дожди понемногу отступают: прогноз погоды на 10 мая

Погода в Украине во вторник, 10 мая, будет теплой и солнечной. Однако в некоторых регионах будет идти дождь.

В то же время, температура воздуха максимально прогреется до +19...+21 градуса.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика Наталки Диденко, Украину 10 мая обойдет холодный атмосферный фронт, поэтому в течение дня будет преобладать сухая и солнечная погода. Небольшой дождь ожидается только:

в Сумской области,

на Полтавщине,

на Харьковщине,

а вечером на Востоке.

Но все жена большинстве территории Украины будет сухая погода. Ветер во вторник будет дуть с северо-запада, на Левобережье Украины его порывы будут достигать сильных, до 15 – 20 метров в секунду, включая прибрежные районы.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет невысокой, +3...+7 градусов, даже кое-где возможны заморозки на грунте. В течение дня 10 мая потеплеет до +15...+19 градусов, на Закарпатье и на юге Одесской области будет теплее – до +18...+22 градусов.

Свежее будет воздух в Луганской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях – +12...+15 градусов. В Киеве 10 мая погода будет сухой, свежей и ветреной.

Когда в Украину придет жара

Как сказала Диденко, в четверг, 12 мая, в Украину придет жара. Столбики термометров покажут +20...+28 градусов.

Но в конце недели температура воздуха вернется в нынешние климатические рамки, увеличатся дожди с грозами.

– добавила синоптик.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в большинстве областей будет сухой и теплой. Дожди ожидают:

на Харьковщине,

на Луганщине,

на Донбассе.

Тем не менее, температура воздуха в Украине в течение дня не будет опускаться ниже +15...+17 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +16...+18

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +14...+16

Киев – +15...+17



Погода 10 мая / Карта Укргидрометцентра