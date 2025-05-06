Сколько еще дней в Украине будут дожди и грозы: когда прекратятся осадки

Дожди накрыли большинство областей Украины. Также прогремели грозы, а кое-где даже шел град.

Как долго еще будут дожди, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В среду в Украине пройдут кратковременные дожди, на Юге и Юго-Востоке местами с грозами. Ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков.

Кстати, температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +4 – +9 градусов, днем +13 – +18. На остальной территории ночью +8 – +13, днем +17 – +24.

В четверг, 8 апреля, в Украине уже без осадков. Только ночью на Юге и Востоке, днем в Карпатах кратковременный дождь.

Когда прекратятся дожди / Скриншот из Укргидрометцентра

Впрочем, в пятницу ночью на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой, Винницкой и Одесской, области днем в Украине, кроме Северо-Запада, снова кратковременные дожди. Кстати, ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Температура ночью в западных и северных областях +1 – +8 градусов, но 8 мая на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса, днем +10 – +16. Тем временем на остальной территории ночью +8 – +13 градусов, днем +15 – +20.

В ближайшие трое суток ветер преимущественно северо-восточный и северный, 5 – 10 метров в секунду.

Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, дожди в Украине ожидаются и в течение 9 – 11 мая. Осадки будут в большинстве областей.

Дожди ожидаются и 9 – 11 мая / Скриншоты из Укргидрометцентра

К слову, ранее в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра рассказывала, что в целом месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье несколько больше, в частности, 88 – 138 миллиметров. Наталья Птуха отмечала, что это в пределах нормы.